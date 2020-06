Zaia: "Assurdo l'obbligo di indossare la mascherina in classe"

Alcuni studenti stanno ancora facendo gli esami, ma il Coronavirus costringe già a pensare alla ripresa delle lezioni per il prossimo anno scolastico. Ieri il Governatore del Veneto Luca Zaia ha ipotizzato una data: “Non è un annuncio né c'è alcuna conferma, ma siamo dell'idea di aprire le scuole il 14 settembre".

Ci sono tante incognite, e questa rimane un’indicazione di massima: "Mi voglio confrontare - ha detto Zaia – con l'assessore Donazzan, prima di fissare la data. Se potessi, aprirei anche prima. Il problema però sarebbe che complichiamo la vita al turismo. Cercheremo quindi un incastro di buon senso per trovare il giusto equilibrio. Dovremo gestire 3-4 giorni di buco per le elezioni, perché immagino che si chiuda da sabato a martedì, riaprendo mercoledì".

Il problema, però, non è solo quando, ma anche come si tornerà tra i banchi. C’è la questione delle mascherine a far discutere in tutto il paese. E Zaia si è schierato contro: “Trovo assurdo anche dal punto di vista clinico l'obbligo di indossarla in classe. E come Conferenza delle Regioni continuiamo a portare avanti questa visione".

Servirebbe un aiuto dal mondo scientifico, ed è proprio quello che il Governatore ha richiesto, con un vero e proprio appello: “Lancio una sfida al mondo scientifico: chiedo che, quando dichiarano qualcosa, ci dicano anche cosa bisogna fare. Mi piacerebbe sentire l'opinione sulle mascherine in aula a scuola, ma schierarsi oggi è difficile, come lo è stato il 3 febbraio di fronte alla decisione di mandare in isolamento fiduciario le persone provenienti dalle zone infette della Cina".