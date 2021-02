Zaia: "Alla fine sui vaccini avrò ragione io"

VENETO - "Alla fine sui vaccini avrò ragione io. Sono della teoria che 'male non fare, paura non avere' per questo bisogna andare al 'vedo'. Non è possibile che 20 intermediari continuino tutti a dire che i vaccini ce li hanno. Con questo ritmo finiremo di vaccinare tra 2 anni, mentre noi in 100 giorni saremmo in grado di vaccinare 5 milioni di veneti".

Lo ha detto il governatore Luca Zaia, a margine di un'iniziativa promossa dal Consorzio tutela vini Valpolicella. "Serve fare in fretta, perché chi si vaccina per primo acquisirà i mercati" ha concluso Zaia.