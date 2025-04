Zaia accusato di inconsistenza politica sui dazi: "Invece di governare, commenta le notizie"

VENETO - Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, finisce al centro di un duro attacco da parte della capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Vanessa Camani. Secondo quest'ultima, Zaia avrebbe scelto di ricoprire più il ruolo di commentatore politico che quello di guida dell'amministrazione regionale. "Probabilmente Zaia ha deciso di puntare sul ruolo di commentatore politico. Perché è sconfortante assistere ad un presidente di Regione che, di fronte al problema gigantesco e ampiamente annunciato, dei dazi che si stanno abbattendo sulle nostre imprese, indica come unica soluzione la trattativa con Trump, ipotizzando un tavolo sul quale il Presidente USA ha già posizionato una pistola carica", ha affermato Camani, sottolineando la gravità della situazione per le imprese locali.



La capogruppo Pd ha continuato criticando la mancanza di azioni concrete da parte del presidente Zaia. "Quella di Zaia è una invocazione sterile, che neppure viene ascoltata dai suoi ministri e dai suoi consiglieri regionali, che anzi tifano per Trump. E che costringe il Veneto a subire la situazione da spettatore. Insomma, siamo all'inconsistenza politica, quando invece servirebbero misure concrete per affrontare al meglio la bufera in arrivo." Per Camani, ciò che sta accadendo non è un imprevisto, ma una crisi ampiamente prevedibile. "Altro che cigno nero. Ciò che ci sta travolgendo era ampiamente previsto e annunciato. L’unico cigno nero che vedo è l’inadeguatezza delle politiche regionali", ha concluso, puntando il dito contro l'incapacità di Zaia di adottare misure tempestive per proteggere l'economia veneta.