Zaia: "70% dei pazienti covid negli ospedali veneti non è vaccinato"

VENETO - "Non nego che siamo un po' preoccupati per questo lento ma inesorabile aumento dei ricoveri, ma non siamo assolutamente in emergenza". Lo ha detto oggi il governatore Luca Zaia nel corso di un punto stampa a Palazzo Balbi. "Il dato che deve far riflettere - ha aggiunto - è che il 70% dei pazienti covid negli ospedali veneti attualmente non è vaccinato. Dei 23 in terapia intensiva, l'età media si aggira sui 50 anni".

"Gli esperti - ha proseguito Zaia - sostengono che dopo la metà di agosto dovremmo arrivare al giro di boa. Io posso dire che oggi il modello previsionale evidenzia come nelle prossime settimane la quasi totalità dei ricoverati per il virus sarà composta da pazienti non immunizzati. Questo è un ulteriore dato che testimonia come la vaccinazione sia fondamentale. In via empirica, si potrebbe dire che il vaccino abbassa l'impatto della malattia e non porta in rianimazione".