Zaia: “Quello delle aree non è un gioco a premi”

VENETO - "Quello delle aree non è un gioco a premi e non deve diventare una guerra tra poveri, non ci sono i primi della classe e gli ultimi. Dico ai miei cittadini: l'area gialla non ce l'hai a vita, se non si rispettano le regole aumentano i contagi e si passa di area, per cui: attenzione". Lo ha ribadito stamani il presidente del veneto, Luca Zaia, intervenendo su Rai Radio1 a Radio anch'io. Riguardo ai dati usati per definire le aree, Zaia ha ricordato che "ci sono 21 parametri, non è semplice metterli in fila. Ci vuole interpretazione. Ci sono anche i fattori umani che fanno la differenza. Bisogna andare tutti in area verde velocemente. Prima ne veniamo fuori e meglio è", ha concluso.

Il presidente ha inoltre affermato dalla sua pagina social che: “Per quanto riguarda il Veneto, la nostra classificazione in area gialla dimostra che FINO AD ORA, ripeto, fino ad ora, il sistema di gestione e il modello sanitario hanno tenuto. Per tutti noi non è un punto di arrivo, ma di partenza, perché il rischio che la situazione possa peggiorare è dietro l'angolo. Per evitare un cambio di area, è necessario che ci impegniamo tutti con l'uso ossessivo della mascherina, con il distanziamento evitando ogni possibile forma di assembramento, con l'igienizzazione costante delle mani. Sono sfide semplici da affrontare per ognuno di noi, ma che ci permetteranno di fare un grande lavoro di squadra.

Ora LA PARTITA È NELLE NOSTRE MANI. La sanità ha bisogno di tutti noi, perché non possiamo correre il rischio di mandare in crisi gli ospedali. La sfida e il futuro della nostra comunità sono in mano a ognuno di noi. Ciò dimostra che fino ad ora, il sistema di gestione e il modello sanitario hanno tenuto. Per evitare un cambio di area, è necessario che ci impegniamo tutti con l'uso ossessivo della mascherina, con il distanziamento evitando ogni possibile forma di assembramento, con l'igienizzazione costante delle mani.