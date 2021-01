Zaia: “Improbabile zona rossa per i dati che abbiamo”

VENETO - "Vedo improbabile la zona rossa per i dati che abbiamo": è la previsione del Presidente del Veneto, Luca Zaia, sulla prossima ricollocazione e il possibile 'declassamento' della regione nell'ambito delle fasce. "Non auspico nulla - dice - mi rimetto all'Istituto Superiore della Sanità".



"Abbiamo in arrivo oggi un lotto di 49.950 vaccini: da domani li somministriamo": annuncia Zaia. Il governatore non fa nomi ma lascia trapelare un retroscena. Una regione italiana si sarebbe rivolta al Veneto per avere delle siringhe, richiesta poi rientrata. "La nostra regione ne ha acquistato 1 milione - allora tutti ridevano, vediamo se ridono ora".



"Dal primo di febbraio siamo pronti a partire con la seconda fase delle vaccinazioni": conclude Zaia, sottolineando che entro il 21 gennaio sarà somministrata la seconda dose a quanti sono già stati vaccinati.