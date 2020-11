Zaia: “La lettera di minaccia delle BR è arrivata la settimana scorsa”

VENETO – “Il clima è pesante, di minacce se ne ricevono ma quando ne ricevuti una con la carta intestata qualche pensiero lo fai”: ha affermato Zaia parlando delle minacce ricevute dalla Brigate Rosse. Il presidente del Veneto non è l’unico destinatario del messaggio minatorio ora al vaglio delle Digos.



Zaia spiega poi che per non far trapelare la notizia gli era stato chiesto di non fare denuncia ma poi la cosa è finita comunque sui media. “Pare che la cosa si partita da Bologna”: ha concluso Zaia precisando che la lettera è in mano alla Digos, per i rilievi del caso.