Yoga e benessere in Foresta.

Cammineremo e praticheremo yoga, al cospetto dei maestosi faggi del Cansiglio, in un’atmosfera davvero unica. Per rigenerare mente, spirito e corpo.

La passeggiata permetterà di attivare i nostri muscoli e gli esercizi di yoga e pilates completeranno il tutto.

Inoltre, l'aria all'interno di un bosco è più fresca e ricca di ossigeno e contribuirà a farci respirare meglio. E l'attività del cammino e la permanenza nel bosco aiuteranno ad abbassare la pressione arteriosa. Quindi una bella mattinata per trascorrere qualche ora in relax nella Natura, prendendoci cura di noi stessi.



Non è richiesta esperienza per le attività proposte, solo la voglia di sperimentare e poche regole:

-Lascia andare i pensieri negativi e le preoccupazioni, immagina di 'affidarli' al bosco per sentirti sempre più leggero mentre ti addentri nella Natura, con la mente più libera e fresca.

-Rilassa il corpo e fai attenzione alla postura mentre cammini nel bosco.

-Attiva i tuoi sensi e 'sintonizzati' su tutto quello che è intorno a te.

in collaborazione con SERENA CAGNIN

Co-founder ASD Lifestyle di Vittorio Veneto (TV). Massoterapista, Trainer di yoga (Scuola Vinyasa Yoga presso Hari-om), Istruttore I e II livello di pilates, Istruttore Functional Training.

RITROVO: ore 9.00 piazzale davanti al Ristorante Bar Capanna Genziana, Pian Cansiglio.

DISLIVELLO: minimo

DURATA: 3.5 ore circa (comprensive di passeggiata, spiegazioni e lezione). Al termine possibilità di pranzare insieme in compagnia

COSTI: 25 euro. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata, l'assicurazione RCT e la lezione di yoga / pilates

OBBLIGATORIA la prenotazione (POSTI LIMITATI) ai seguenti recapiti: (NO Facebook)

CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com

IMPORTANTE

Durante le uscite verranno seguite tutte le indicazioni previste dalla Legge per garantire la massima sicurezza alle persone. Si chiede ai partecipanti di portare con se una mascherina (che verrà usata al momento delle iscrizioni e nel briefing iniziale) e dei guanti monouso o del gel disinfettante per mani. Ogni dettaglio verrà comunque comunicato via email o tramite messaggio ai partecipanti al momento dell'iscrizione.

Sarà necessaria la collaborazione di tutti per una buona riuscita dell'attività

COSA PORTARE E COME VESTIRSI: Si consiglia di indossare vestiti comodi, scarpe adatte a terreno accidentato e un cappellino per il sole. Portare asciugamano, tappettino o coperta. Adeguata scorta d'acqua e snack al seguito. Cellulare spento (Digital detox). Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.



COME PARTECIPARE

Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione da eseguirsi nelle modalità sopraindicate. Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.