In Yemen milioni di bambini rischiano di morire per fame

YEMEN – Un report drammatico quello dell’Unicef che a fronte di una crisi economica che trova origine anche dalla guerra civile che da anni imperversa nel paese, segnala che milioni di bambini rischiano di morire per fame: il rapporto è di 4 su 5. Numeri che fanno accapponare la pelle!



“Decine di migliaia di bambini sono morti per cause dirette o indirette del conflitto, come malattie e malnutrizione – spiegano dell’Unicef -. Il numero dei bambini malnutriti può raggiungere i due milioni e 400mila entro la fine dell'anno, ovvero con un incremento del 20%".



Ad aggravare la situazione l’arrivo della pandemia che rischia di infierire in un contesto dove degli oltre 12 milioni di minori yemeniti, circa 2 milioni hanno già abbandonato le loro case e vivono come sfollati in condizioni di totale indigenza.