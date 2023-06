Yacht in fiamme nel Mar Rosso. Tre turisti dispersi (VIDEO)

Tragico incendio oggi sul Mar Rosso. La vita di numerosi turisti è stata messa a repentaglio. Secondo quanto riportato dalla prestigiosa emittente britannica Bbc, tre turisti provenienti dal Regno Unito sono attualmente dispersi dopo che un devastante rogo è scoppiato a bordo della barca per immersioni chiamata Hurricane. Le autorità locali hanno confermato che l'imbarcazione si trovava al largo della costa di Marsa Alam al momento dell'incidente.



Le informazioni disponibili al momento dicono che uno dei passeggeri si sia gettato in mare nel tentativo di salvarsi dalle fiamme. Fortunatamente, ventisei persone, tra cui dodici britannici, sono state salvate dalle autorità locali e soccorritori che sono intervenuti prontamente per affrontare la situazione di emergenza. Tuttavia, la sorte dei tre turisti dispersi rimane ancora incerta, alimentando il timore per le loro vite.



Secondo le dichiarazioni delle autorità, l'incendio, avvenuto intorno alle 06:30 ora locale, sarebbe stato causato da un guasto elettrico a bordo dell'imbarcazione. La sala macchine è stata individuata come il punto di origine del fuoco, con i primi esami che hanno rilevato un cortocircuito elettrico. A seguito di questi tragici eventi, la procura locale ha immediatamente avviato un'indagine per stabilire le cause precise dell'incendio e per accertare eventuali responsabilità.



Un portavoce ha affermato che l'incendio è scoppiato mentre l'equipaggio stava svolgendo il briefing sulle immersioni a Elphinstone Reef, una famosa destinazione subacquea conosciuta per la sua spettacolare ricchezza di vita marina, inclusi coralli colorati e squali. L'equipaggio e i turisti a bordo dell'Hurricane stavano entusiasticamente pianificando le loro avventure subacquee, ignari del terribile destino che li avrebbe sorpresi poco dopo.



La crociera subacquea dell'Hurricane era iniziata il 6 giugno da Port Ghalib e sarebbe dovuta terminare domenica.