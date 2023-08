Yacht di Lusso Ridotto in Cenere a Formentera. Veniva affittato a 50.000 euro al giorno

FORMENTERA - Un'elegante barca di lusso, un sontuoso yacht di oltre 27 metri, è stato completamente divorato dalle fiamme nelle acque cristalline di Formentera, una destinazione da sogno in Spagna. L'incidente, accaduto lo scorso 12 agosto, ha coinvolto una delle personalità più note nel mondo del poker, Diego Gomez Gonzalez, soprannominato The Lion.



Nonostante la drammaticità dell'evento, nessuno è rimasto ferito, grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco che hanno prontamente messo in salvo tutte le persone a bordo, inclusi i membri dell'equipaggio. Tuttavia, l'imbarcazione di lusso, noleggiabile a oltre 50mila euro al giorno, è stata ridotta a cenere dalle fiamme.



La presenza di The Lion sullo yacht ha destato ulteriore curiosità, poiché non è chiaro se l'atleta del poker fosse il proprietario dell'imbarcazione o se invece l'avesse affittata a un prezzo considerevole. L'incendio, la cui causa è ancora avvolta nel mistero, ha scatenato numerose speculazioni sulla sua origine.



Nonostante la devastante perdita materiale, l'evento fortunatamente non ha causato vittime né feriti. Le autorità stanno attualmente indagando per scoprire cosa abbia innescato il tragico incendio che ha distrutto l'opulento yacht e ha lasciato The Lion con una storia da raccontare nelle sale da poker di tutto il mondo.