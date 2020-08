Wisconsin, ancora scontri: una persona morta e due feriti

USA - Una persona è morta e due sono rimaste ferite a Kenosha, in Wisconsin, durante le proteste scoppiate per la terza notte consecutiva per il caso Jacob Blake, il 29enne afroamericano colpito alla schiena dalla polizia che gli ha sparato mentre cercava di entrare in auto, dove c'erano i suoi figli.

Lo riferisce il New York Times, citando lo sceriffo della contea di Kenosha, David Beth.