LONDRA - Il principe William è il 'pelato più sexy del mondo'. Questo, almeno, il verdetto di una ricerca effettuata online che ha permesso di calcolare l'uso di aggettivi come 'sexy' e 'attraente' per l'erede al trono. Ebbene, come riferiscono il Sun e l'Independent, William ha collezionato ben 17,6 milioni di menzioni precedendo Mike Tyson (8,8 milioni) e l'attore Jason Statham (7,4 milioni), star della saga Fast and Furious. Altri 'pelati doc' di Hollywood si sono dovuti accontentare di posizioni di rincalzo: lontani dalla vetta nomi come Bruce Willis, The Rock e Vin Diesel. E i big del cinema non hanno rinunciato a contestare ironicamente il verdetto. The Rock, dal proprio profilo Twitter, ha chiesto un nuovo conteggio dei voti. Stanley Tucci, escluso dalla top ten, ha pubblicato su Instagram un collage di foto dei candidati più credibili. Più o meno. Nel gruppo, sono inseriti Tilda Swinton -calva per esigenze di scena in un film- e Ryan Reynolds, che ha (ancora) capelli in abbondanza.