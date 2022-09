West Nile: Veneto, 56 nuovi casi e un morto in una settimana

VENEZIA - Crescono da 227 a 283 in una settimana (+56) i casi di West Nile registrati e confermati in Veneto, dei quali 161 di febbre (erano 123) e 122 (erano 104) della forma neuroinvasiva. I dati sono contenuti nell'ultimo Bollettino di Sorveglianza delle Arbovirosi, emesso oggi dalla Direzione regionale Prevenzione. Il report indica anche 15 decessi (+1) per un'età media di 83,1 anni, per l'80% maschi.

Sono inoltre 28 i casi confermati nei donatori di sangue che vengono testati prima della donazione. Tra le altre virosi segnalate dal bollettino regionale figurano 17 casi di febbre Dengue (+1), tutti provenienti da Paesi esteri (Brasile, Cuba, Kenya, Maldive, Sri Lanka Thailandia e Togo).

Il Toscana Virus conferma i 3 casi precedenti, tutti in provincia di Padova. Nessun caso di Chikungunya, Zika e Usutu.