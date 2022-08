West Nile, spunta un nuovo caso: ha la febbre ma niente ricovero

VENEZIA - Un nuovo caso confermato di contagio da West Nile Virus è stato registrato dai sanitari del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss 3 Serenissima: si tratta di un uomo di 55 anni, residente in area rurale nel territorio di Camponogara; sintomatico, il quale pur presentando febbre non necessita di ricovero.

Il nuovo caso si somma ad uno precedente riscontrato nello stesso territorio a distanza ravvicinata e ravvicinato nel tempo: "Dopo i primi casi isolati - sottolinea il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, il dottor Vittorio Selle - ora ci troviamo di fronte al primo 'cluster' nel territorio della nostra Ulss 3.

Rilevato il 'cluster', prevedibile e atteso per le particolari condizioni climatiche di questa estate 2022, abbiamo avvisato il Comune di Camponogara e sono già state avviate le procedure per un'azione mirata di disinfestazione: alle attività di contrasto realizzate routinariamente con azioni larvicide, già effettuate in tutti i territori, ora si somma, nel territorio in cui si sono verificati i contagi, una disinfestazione speciale volta a colpire gli esemplari adulti di zanzara, per eliminare il vettore del virus West Nile, nello specifico del contesto circostante il 'cluster' individuato".

"E' di queste ore una ulteriore disposizione della Regione Veneto - sottolinea Selle - che ribadisce le linee guida del contrasto al West Nile Virus: questa ulteriore disposizione sottolinea nuovamente come le azioni adulticide vadano riservate a casistiche particolari, tra le quali appunto un 'cluster' conclamato".