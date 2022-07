West Nile, segnalati nuovi casi

PADOVA - Nuovi casi West Nile in Provincia di Padova. Secondo quanto riferito dall'Ulss 6 Euganea, si tratta di una giovane di 22 anni ricoverata a Cittadella (in Neurologia, in miglioramento), di una donna di 66 anni, ricoverata a Piove di Sacco (in Terapia intensiva, encefalite).

Il totale sale a 34 casi, di cui 19 encefaliti (13 maschi e 6 femmine), cioe' forme neuroinvasive, mentre le altre sono forme febbrili o asintomatiche.