West Nile, seconda vittima in Veneto

PADOVA - Il virus West Nile ha fatto la seconda vittima in Veneto, in provincia di Padova. Ieri sera, all'ospedale di Schiavonia, è deceduto un anziano di 77 anni, residente in provincia, affetto da piu' patologie, ricoverato con un quadro di encefalite da West Nile.

Attualmente, il quadro delle encefaliti comprende il paziente deceduto la scorsa settimana a Piove di Sacco (Padova), uno ricoverato sempre a Piove di Sacco in Terapia intensiva, confermato positivo alla West Nile, un terzo paziente ricoverato a Schiavonia, in miglioramento, un quarto in Azienda Ospedaliera a Padova.

L'attività di monitoraggio ha evidenziato la presenza di due soggetti asintomatici donatori di sangue, positivi alla West Nile. Il Dipartimento di Prevenzione, con la parte veterinaria, registra due cavalli infetti dal virus con sindromi neurologiche.