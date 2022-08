West Nile: identificato cluster in area agricola

PADOVA - L'Ulss 6 Euganea ha registrato la presenza di un cluster di West Nile nel territorio comunale di Cadoneghe (Padova). La presenza del virus e del vettore, la zanzara culex, è stata individuata nell'area agricola compresa tra via Silvestri, parte di via Barcarola e parte di via Bagnoli. Seguendo le indicazioni dell'azienda sanitaria, il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, ha emesso un'ordinanza per consentire una disinfestazione urgente, in programma il 24 agosto, a partire dalle 11.

Gli operatori dell'Ulss procederanno a una verifica, anche in pertinenze private, della presenza di larve (ad esempio nei sottovasi) e alla disinfestazione larvicida lungo le strade. La procedura seguirà la linea d'intervento previsto per le aree rurali (densità abitativa inferiore ai 300 abitanti per chilometro quadrato) che non prevedono trattamenti adulticidi.