West Nile: due ricoveri in ospedale, un paziente attende conferma

PADOVA - Confermato un caso sospetto, un secondo paziente in via di accertamento: sono gli ultimi aggiornamenti che arrivano dall'ospedale di Padova sui casi di West Nile. Attualmente sono ricoverati due pazienti contagiati: un 72enne ricoverato da lunedì presso la Terapia Intensiva Neurochirurgica, le cui condizioni sono severe ma stabili, e un secondo paziente di 46 anni ricoverato da mercoledì, con sintomatologia più lieve; è originario della Moldavia, residente a Selvazzano.

La conferma di positività alla West Nile è arrivata oggi. Una ulteriore paziente con sintomatologia potenzialmente legata alla West Nile è sotto osservazione: si tratta di una donna di 84 anni, residente a Rubano.

Si attende l'esito degli esami. Riassumendo, quindi, sono 4 in totale i pazienti transitati nelle strutture dell'Azienda a causa di questa patologia. Due restano ricoverati, una paziente è in attesa di conferma, per il quarto non è stato necessario il ricovero.