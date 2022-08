West Nile: due nuovi casi a Padova, il via a disinfestazione

PADOVA - Ancora due nuovi focolai di West Nile a Padova e per questo è stata firmata un'ordinanza per l'attività di disinfestazione in alcune parti della città. L'Ulss 6 ha comunicato al Settore ambiente e territorio del Comune di Padova, il manifestarsi di altri due ulteriori casi di West Nile trasmessa dalle zanzare Culex Pipiens, in residenti in città.

Viste le indicazioni impartite dalla Regione Veneto, attraverso i Protocolli operativi per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie trasmesse da vettori che dispongono l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, il sindaco Sergio Giordani ha emesso la necessaria ordinanza per la disinfestazione.