IL WELFARE. DALL’ASSICURAZIONE SOCIALE ALLA CURA DELLE PERSONE

incontro con Elsa Fornero

Il sistema di welfare non è certo destinato a scomparire ma, come tutte le cose di questo mondo, per essere rivitalizzato ha bisogno di una “revisione”. A partire da un approccio che rafforzi la prevenzione e non si limiti al “risarcimento”. E la prevenzione comincia dalle primissime fasi della vita, dove la cura è essenziale e la sua mancanza ha profonde ripercussioni nel tempo. Il welfare focalizzato sul pensionamento è manchevole sia dal punto di vista dei singoli, sia nella prospettiva generazionale. Per questo, il contrasto alla povertà, alla fragilità, all’emarginazione deve adottare un approccio strutturale che segua il ciclo di vita dell’individuo: dall’istruzione al lavoro, dal lavoro alla famiglia, dalla casa alla pensione; che ripudi le discriminazioni non soltanto per legge ma nei comportamenti, vincendo anche quelle più recondite; che persegua davvero la parità di opportunità e sconfigga la rassegnazione. Può sembrare un’utopia, e lo sarà senza un vero innalzamento della qualità della politica e della sua capacità di guardare oltre il breve periodo.

è professoressa onoraria di Economia presso l’Università di Torino. Ministra del Lavoro e delle politiche sociali, con delega alle Pari opportunità, nel governo Monti (2011-2013), ha legato il suo nome alla riforma del sistema pensionistico e a quella del lavoro varate durante quella legislatura. Negli ultimi anni si è occupata, in particolare, di educazione economica- finanziaria, dei suoi effetti sulle scelte dei singoli e sull’efficacia delle riforme.