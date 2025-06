Weekend torrido in tutto il Veneto: bollino rosso e temperature in crescita

Un’ondata di caldo senza precedenti sta investendo l’Italia, con il Ministero della Salute che ha emesso il livello massimo di allerta per 21 città nella giornata di sabato 28 giugno. Tra le aree più colpite figurano Venezia, Verona e Trieste, dove le temperature potranno superare i 36-37 gradi, mettendo a rischio la salute di tutta la popolazione, non solo delle fasce più vulnerabili come anziani, bambini e persone con patologie croniche.



Città da bollino rosso: rischio salute per tutti

Il bollino rosso, corrispondente al livello 3 di allerta, indica condizioni di emergenza in cui il caldo può causare effetti negativi anche su persone sane e attive. Oltre a Venezia e Verona, sono coinvolte metropoli come Roma, Milano, Firenze, Napoli e Torino. L’elenco completo comprende anche Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Trieste e Viterbo.



Temperature e disagi: Veneto sotto pressione

In Veneto, la situazione è particolarmente critica: le temperature si mantengono costantemente sui 35 gradi, con punte previste fino a 37 gradi tra Verona, Padova e Vicenza. L’ondata di calore ha già causato danni alle infrastrutture: sull’autostrada A4, tra Vicenza e Verona, una corsia è stata chiusa per il cedimento dell’asfalto, provocando fino a 30 chilometri di coda. Le notti restano tropicali, con minime che non scendono sotto i 25 gradi in molte zone, aggravando il disagio fisico e rendendo difficile il recupero notturno.

Le previsioni: caldo intenso fino a luglio

Secondo gli esperti, la situazione non migliorerà nei prossimi giorni: l’anticiclone africano continuerà a dominare il quadro meteorologico, mantenendo temperature elevate e umidità alta almeno fino ai primi giorni di luglio. Gli effetti sulla salute pubblica sono già visibili, con un aumento degli accessi ai pronto soccorso e raccomandazioni delle autorità sanitarie di limitare le attività all’aperto nelle ore più calde.



Consigli e raccomandazioni

Le autorità invitano la popolazione a seguire le indicazioni del Ministero della Salute: evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali, bere molta acqua, prestare attenzione ad anziani e bambini e consultare i bollettini meteo per aggiornamenti in tempo reale.



La seconda ondata di calore dell’estate 2025 si conferma dunque tra le più intense degli ultimi decenni, con effetti che si fanno sentire non solo sulla salute, ma anche sulle infrastrutture e sulla qualità della vita quotidiana in molte città italiane.