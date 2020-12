Weekend 19-20 dicembre con piogge e qualche nevicata, ecco dove

ITALIA - Nel corso del weekend l'alta pressione verrà temporaneamente allontanata dall'Italia per l'arrivo di una modesta perturbazione atlantica che riporterà un clima uggioso con la pioggia e anche qualche spruzzata di neve sulle Alpi. Il fronte perturbato abbandonerà il Paese con l'inizio della settimana di Natale quando tornerà a espandersi di nuovo l’anticiclone che però durerà soltanto pochi giorni. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che tra sabato e domenica il tempo si farà via via più nuvoloso o coperto su gran parte delle regioni.



Sabato, qualche pioggia raggiungerà la Sardegna meridionale, la Sicilia ionica, il reggino e infine anche la Liguria, domenica le piogge si faranno più diffuse sulla Liguria, sulla Sicilia orientale e su gran parte dei settori ionici. Le precipitazioni risulteranno modeste e solo localmente moderate. Qualche timida spruzzata di neve potrà imbiancare i rilievi piemontesi, ma al di sopra dei 1600 metri. Sul resto delle regioni tempo più asciutto, ma con cielo spesso coperto.



Nella settimana di Natale la perturbazione interesserà ancora i settori ionici nella giornata di lunedì e debolmente il Triveneto (piovaschi), altrove ci sarà più sole. Martedì e mercoledì tornerà l’anticiclone a riportare un'effimera stabilità atmosferica condita però dal ritorno delle nebbie al Nord. Il tempo infine subirà un nuovo peggioramento proprio per la Vigilia e il giorno di Natale quando giungerà una nuova perturbazione, questa volta più incisiva della precedente.



NEL DETTAGLIO



Venerdì 18. Al nord: cielo a tratti coperto, pioviggine in Emilia e Liguria. Al Centro: peggiora su Sardegna orientale, più sole altrove. Al Sud: nubi in aumento sulla Sicilia.



Sabato 19. Al nord: cielo coperto, a tratti nebbioso, piovaschi in Liguria. Al centro: piovaschi in Toscana, rovesci sul Sud Sardegna e cagliaritano. Al Sud: peggiora sulla Sicilia ionica.



Domenica 20. Al nord: piogge sparse al Nordovest e in Emilia, moderate in Liguria. Al centro: qualche pioggia sull’alta Toscana e sul Sud Sardegna. Al Sud: piogge su Sicilia, Calabria ionica e infine Salento.