Wartsila, presidio in centro: "No alla chiusura"

TRIESTE - Sono circa 700 le persone convenute al presidio organizzato dai lavoratori della Wartsila di Trieste in piazza della Borsa, organizzato in occasione dello sciopero di 8 ore indetto in tutti gli impianti del Gruppo in Italia (Genova, Napoli, Taranto e Cuneo).



Al presidio, che è restato in piazza fino alle 12, ci sono ovviamente tanti lavoratori dello stabilimento triestino, rappresentanti sindacali e gente comune in segno di solidarietà.



L'azienda finlandese nei giorni scorsi a sorpresa ha annunciato la cessazione della produzione dei motori navali nello stabilimento di Trieste, con il conseguente licenziamento di 450 persone, circa metà degli occupati dell'impianto. "Abbiamo bisogno della solidarietà della città di Trieste", chiedono dal palco.