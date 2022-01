Vuole il tampone e investe una guardia giurata

foto d'archivio

VENEZIA - Una guardia giurata in servizio di sorveglianza in un centro tamponi drive through di Mestre è stata investita volontariamente da un anziano alla guida di un'auto, rimanendo ferita.

L'uomo voleva effettuare un test Covid a tutti i costi, nonostante non avesse prenotazione o prescrizione del medico.

Il sorvegliante ha provato a farlo desistere, ma l'anziano è ripartito con l'auto, accelerando e buttandolo a terra. L'episodio è accaduto nel pomeriggio del 31 dicembre ma è stato reso noto solo oggi dal Ulss 3 Serenissima.