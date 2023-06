Vuole rifarsi i glutei e decide di operarsi in casa: influencer muore

Nel mondo dei social media, la ricerca dell'apparenza perfetta può spingere alcune persone a compiere scelte pericolose. È il caso dell'influencer brasiliana Lygia Fazio, che ha perso la vita dopo un intervento casalingo per aumentare le dimensioni dei suoi glutei. La sua morte è stata causata da un ictus derivato dall'iniezione di microdosi di resina sintetica, un metodo non professionale e pericoloso che ha avuto conseguenze fatali.



Lygia, 40 anni, madre di due figli piccoli, aveva deciso di sottoporsi a questo intervento dopo essere stata spinta dal fidanzato, il quale voleva che avesse natiche più pronunciate. La coppia ha optato per eseguire il ritocchino direttamente a casa, senza prendere in considerazione le necessarie condizioni igieniche e sanitarie che una procedura simile richiede. Sfortunatamente, questa scelta avventata ha portato all'iniezione di Pmma, una sostanza che si è diffusa in tutto il suo corpo, causando l'ictus fatale.



Non è la prima volta che Lygia si sottoponeva a interventi di questo tipo. Nel 2022, era stata ricoverata per oltre 100 giorni a causa dell'iniezione di silicone industriale e Pmma che aveva causato una diffusione pericolosa delle sostanze nel suo organismo. Nonostante l'esperienza traumatica, Lygia sembrava determinata a perseguire l'ideale di bellezza che desiderava raggiungere.



La notizia della morte di Lygia è stata annunciata sui social media dal suo fratello George, che si era fatto portavoce della famiglia durante il suo ricovero in ospedale. L'influencer sembrava fare progressi nella sua riabilitazione, ma la tragica fine ha lasciato tutti sgomenti.



Questa triste vicenda mette in evidenza i rischi associati alla pratica di interventi estetici non professionali. È fondamentale rivolgersi a medici esperti e a strutture specializzate per garantire la sicurezza e la salute del paziente. Gli influencer e le persone che hanno una piattaforma online hanno una responsabilità nei confronti dei loro follower, ed è importante che diffondano messaggi di consapevolezza sui rischi di interventi non sicuri.