Vuole diventare un alieno, si tatua tutto il corpo e si taglia due dita

FRANCIA - Vuole diventare un “alieno nero”. Per questo, dopo essersi tatuato tutto il corpo, compresi i bulbi oculari, ed essersi fatto togliere il naso, si è amputato due dita per ogni mano. Gli alieni, a suo dire, hanno solo tre dita. L’incredibile storia arriva dalla Francia. Protagonista il 33enne Anthony Loffredo che su Instagram tiene aggiornati i suoi 175.000 follower sulla sua trasformazione che, per ora, è al 34%.

L’uomo qualche anno fa, per iniziare a diventare un extraterrestre, si era fatto tagliare il naso. Ora, i suoi artigli, sono diventati virali e il Mirror ha pubblicato la foto dell’amputazione, appena avvenuta in Messico. Sul tabloid inglese anche l'immagine di Anthony qualche anno fa, quando era un ragazzo normale. Ora, testa nero-grigia e niente naso, potrebbe essere davvero cambiato per un alieno. O qualcosa di simile.

