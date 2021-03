Vuole acquistare un camper, truffa da 50 mila euro

UDINE - Vuole acquistare un camper, ma subisce una truffa da 50 mila euro.



Vittima della vicenda un uomo di 60 anni che abita in provincia di Padova e che aveva conosciuto una coppia di venditori su una piattaforma specializzata online. L'acquirente si era fatto convincere a saldare in contanti il veicolo, in un comune dell'hinterland di Udine, senza mai riceverlo.



Si è allora rivolto ai Carabinieri che sono riusciti a risalire agli autori della truffa, che sono stati denunciati.



I militari dell'Arma, dopo un'accurata attività investigativa, effettuata anche con l'ausilio di accertamenti tecnici, che ha consentito in seguito al truffato di riconoscere con certezza i responsabili, attraverso una loro individuazione fotografica, hanno dato esecuzione a due perquisizioni domiciliari a carico dei responsabili, un venticinquenne ed una ventottenne, coniugi di etnia rom, entrambi pregiudicati.



Nel corso delle perquisizioni, è stato rinvenuto il telefono cellulare utilizzato per contattare la vittima, nonché un'ingente quantità di banconote recanti la scritta "Fac-simile" del taglio di 500 euro, per una somma complessiva ammontante a circa 4 milioni, sequestrata dai Carabinieri, che altrimenti avrebbe potuto essere utilizzata dai malviventi, per la commissione di ulteriori reati della stessa tipologia.