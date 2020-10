Vuoi cenare con gli amici fino alle 22? Vai in Alto Adige

BOLZANO – Mentre nel resto d’Italia infiamma il dibattito sulla chiusura di bar e ristoranti a sera, viceversa nella provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, quindi un territorio a statuto speciale, ieri Arno Kompatscher presidente della provincia ha sottoscritto un’ordinanza che modifica quando stabilito dal Dpcm. In quest’angolo d’Italia i ristoranti potranno restare aperti fin alle 22.

Quanto ai bar il presidente Kompatscher ha invece portato l’orario di chiusura alle 20, forse timoroso che in questi locali si possa scatenare la movida bolzanina. Il presidente in un’intervista al Post ha precisato che la sua ordinanza contempla «alcuni adattamenti alla realtà locale in virtù dei margini di manovra che ci sono concessi dalla nostra autonomia e dalla legge provinciale sulla fase 2 dello scorso maggio».

Va altresì chiarito che da un canto l'ordinanza darà un po’ di ossigeno a ristoranti e bar, viceversa l’intera popolazione dovrà fare i contri con l’introduzione del coprifuoco dalle 23 alle 5. In questo lasso di tempo si potrà uscire dal proprio domicilio solo per comprovate esigenze lavorative, di salute o per necessità improrogabili: reintrodotta anche l’autocertificazione.