Vortice di vento devasta campo base canoisti, nessun ferito

VICENZA - Momenti di paura ieri sera a Valstagna (Vicenza) dove un fortissimo vento - descritto da testimoni come una vera e propria tromba d'aria - ha devastato il campo base di alcuni giovani atleti canoisti, impegnati in questo fine settimana nella Euro Cup, nelle acque del Brenta. Il vento ha sollevato da terra decine di tende, dei 300 atleti presenti, scaraventandole a decine di metri di distanza. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito; gli atleti hanno passato la notte nel palazzetto dello sport del Comunem mentre alcuni residenti hanno fornito loro viveri e il necessario per la notte. (ANSA)