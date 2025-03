Voragine si apre all'improvviso in mezzo alla strada: inghiottito un motociclista - Video

COREA DEL SUD – Un drammatico incidente ha scosso la città di Seoul, capitale sudcoreana, quando una gigantesca voragine, di circa 20 metri di diametro e 20 metri di profondità, si è aperta improvvisamente nel mezzo di un incrocio, “inghiottendo” un motociclista. L'uomo, un 30enne, è stato ritrovato senza vita dopo circa 17 ore di ricerche. L'incidente si è verificato nella parte orientale di Seoul, in una zona di traffico intenso.



Secondo le autorità, il motociclista stava percorrendo la strada quando la buca si è aperta inaspettatamente, facendolo cadere e scomparire nel profondo abisso creato dalla frana improvvisa. Nonostante i tentativi tempestivi di salvataggio, il corpo dell'uomo è stato rinvenuto solo dopo un lungo lavoro di ricerca da parte delle squadre di soccorso.

Le autorità locali hanno avviato un'indagine per cercare di capire le cause di questa tragedia. Al momento, non è chiaro cosa abbia provocato l'apertura della voragine, e gli esperti stanno esaminando la zona per verificare la possibilità di cedimenti nel sottosuolo o di altre anomalie geologiche. La zona era regolarmente monitorata, e non risultano segnalazioni precedenti di problematiche simili in quell’area.