Von Der Leyen a Venezia, ricevuta da Prefetto e Questore

VENEZIA - La presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen è giunta ieri sera a Venezia, in occasione della sua visita istituzionale in Italia. Von Der Leyen, che ogg sarà ospite dell'Università Iuav per un confronto sul ruolo sociale dell'architettura, è stata ricevuta dal prefetto, Michele di Bari, e dal Questore, Maurizio Masciopinto. La leader europea è stata accolta nella sede della Questura di Santa Chiara, nei pressi dell'hub di Piazzale Roma, ed ha compiuto una breve visita nella struttura, prima di salire in motoscafo per raggiungere l'albergo dove alloggia.