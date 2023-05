Von der Leyen a Venezia, giro in gondola e incontro con sindaco

VENEZIA - La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen e la commissaria per la Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira, sono state accolte stamani nel Municipio di Venezia dal sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro. Assieme a Brugnaro, von der Leyen ha compiuto un breve giro in gondola e quindi è stata ritratta su uno dei balconi di Ca' Farsetti, la sede del Comune. In mattinata, la presidente della Commissione Ue terrà un incontro all'Università Iuav assieme alla curatrice della Biennale di Architettura, Lesley Lokko. "Venezia - scrive von der Leyen sui social - è una meraviglia del mondo. Ma questo gioiello del patrimonio europeo è minacciato dal cambiamento climatico. Possiamo agire e preservarlo. Il Nuovo Bauhaus Europeo ci sta mostrando la strada. Questo è ciò di cui sono qui per discutere alla Biennale". "Venezia è una meraviglia del mondo. Ma questo gioiello del patrimonio europeo è minacciato dal cambiamento climatico. Possiamo agire e preservarlo. Il Nuovo Bauhaus Europeo ci sta mostrando la strada. Questo è ciò di cui sono qui per discutere alla Biennale". Lo scrive in un tweet la presidente. (ANSA)