Volpe intrappolata in una rete, salvata dalla Polizia a Padova

PADOVA - Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Padova hanno salvato una piccola volpe che era rimasta incastrata in una rete.



E' accaduto l'altra notte in zona Brusegana, quartiere a ovest di Padova.



I poliziotti stavano perlustrando il territorio quando hanno sentito degli strani movimenti provenire da una recinzione in via delle Cave; scesi dall'auto si sono resi subito conto che a provocare il rumore non era un ladro o qualcuno che tentava di nascondersi, ma una piccola volpe rimasta incastrata nella rete di recinzione.



Se non ci fosse stato il tempestivo intervento della polizia, l'animale sarebbe morto soffocato.



Dopo il salvataggio la volpe è stata affidata alle cure del pronto soccorso animali.