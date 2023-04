Volo salva-vita per una donna di 42 anni in gravi condizioni

VENEZIA - Una donna italiana di 42 anni, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d'urgenza, con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino, dall'aeroporto di Bari a quello di Venezia. La richiesta di trasporto, come previsto dalle procedure d'urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Bari alla Sala situazioni di vertice del comando della Squadra aerea, la sala operativa dell'Aeronautica militare. La paziente, accompagnata da personale sanitario, è stata imbarcata nel pomeriggio a bordo del velivolo militare all'aeroporto di Bari per poi essere trasferita a Venezia e trasportata in ambulanza presso l'Ospedale Policlinico di Padova. Proprio venerdì, a Ciampino, è stato celebrato il traguardo delle 150.000 ore di volo dall'entrata in servizio dei velivoli Falcon in Aeronautica militare, in prima linea per questo genere di interventi.