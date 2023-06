Volo giornaliero Skyalps tra Verona e Roma

VERONA - La compagnia aerea Skyalps collegherà con un proprio volo gli aeroporti di Verona e Roma. Da oggi il via alle vendite. Il volo opererà dal 25 settembre con aeromobile Dash-8 Q-400 da 76 posti e frequenza giornaliera che, da lunedì a venerdì, consentirà l'andata e ritorno in giornata. Fondata nel 2021, SkyAlps ha iniziato le operazioni il 17 giugno 2021 e oggi collega 12 destinazioni italiane ed europee. La flotta è composta da 5 aerei DASH-8 Q-400 - biturboelica a corto-medio raggio. Il collegamento prevede un doppio volo giornaliero di andata e ritorno dal lunedì al venerdì e un singolo collegamento il sabato e la domenica, proponendosi come alternativa al trasporto di superficie, in particolare per il business travel. SkyAlps include inoltre nel biglietto 24 ore di parcheggio e il fast track gratuito presso l'aeroporto di Verona, riducendo così i tempi di transito prima dell'imbarco. (ANSA)