Volo di otto metri nella scarpata, muore ciclista

VERONA - Alle 17.45 di mercoledì il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per un ciclista caduto per 8 metri in una scarpata della strada della Val Pissarota.

L’uomo, che stava salendo con una bicicletta a pedalata assistita, si doveva trovare con il fratello che lo seguiva più a monte. Quando il fratello è arrivato sul luogo dell’appuntamento e non la visto, è tornato indietro e lo ha scorto in fondo al salto.



Sul posto il dottore dell’automedica ha solamente potuto constatare il decesso di R.D.N., 67 anni, di Verona.



La salma, ricomposta e imbarellata, è stata recuperata dai soccorritori assieme ai Vigili del fuoco e riportata sulla strada per essere affidata al carro funebre. Sul posto anche i carabinieri.