Volo da incubo: Passeggero ubriaco molesta madre e figlia 16enne. Compagnia aerea sotto accusa

Un volo Delta Airlines da New York ad Atene si è trasformato in un incubo per una madre e sua figlia di 16 anni, quando un passeggero ubriaco ha provocato panico e ha commesso molestie sessuali a bordo. La compagnia aerea è stata citata in giudizio insieme all'aggressore, poiché la madre afferma che gli assistenti di volo hanno continuato a servire alcolici all'uomo già alticcio, non prendendo provvedimenti per fermare il suo comportamento inappropriato.



Secondo quanto riferito, il passeggero era chiaramente ubriaco fin dall'imbarco, ma gli assistenti di volo hanno continuato a servirgli bevande alcoliche, tra cui almeno 10 bicchieri di vodka con ghiaccio. La situazione è precipitata quando l'uomo ha iniziato a molestare la giovane adolescente seduta accanto a lui, urlando, facendo gesti osceni e toccandola in modo inappropriato.



La madre e la figlia hanno cercato ripetutamente l'aiuto degli assistenti di volo, ma la loro richiesta, a detta dei media, sembra sia stata sottovalutata con noncuranza. La donna ha raccontato di aver cercato di farsi cambiare di posto, ma i dipendenti della compagnia aerea non hanno prestato ascolto alle sue preoccupazioni. L'aggressore si è recato in bagno per vomitare, ma al suo ritorno ha continuato a infastidire madre e figlia.



La situazione è peggiorata quando l'adolescente ha avuto un attacco di panico a causa del comportamento del passeggero, il quale, secondo quanto dichiarato, le avrebbe persino infilato le mani sotto la maglietta. Nonostante le rimostranze e le segnalazioni della madre, gli assistenti di volo sembravano disinteressati al benessere delle due passeggiere.



All'atterraggio ad Atene, la compagnia aerea ha offerto loro delle "Sky Miles" in segno di scuse, ma i dipendenti hanno omesso di informare la polizia riguardo al comportamento inaccettabile del passeggero ubriaco. Ora, la madre e la figlia stanno cercando giustizia chiedendo un risarcimento di 2 milioni di dollari per i danni subiti.



La Delta Airlines dovrà affrontare le conseguenze legali e affrontare la delicata questione della responsabilità dei suoi dipendenti nel gestire situazioni di emergenza a bordo. Il caso solleva interrogativi sulla formazione del personale e sulla politica aziendale riguardo alla gestione di passeggeri in stato di ebbrezza.