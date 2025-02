Volo da incubo: coppia di turisti costretta a viaggiare in aereo accanto ad un cadavere

Una fuga romantica in Italia si è trasformata in un incubo per una coppia di turisti australiani, che si è trovata costretta a trascorrere diverse ore a bordo di un volo accanto al corpo senza vita di una donna. Il drammatico episodio è avvenuto durante il primo volo della coppia, in partenza da Melbourne con destinazione Doha, prima di proseguire verso l’Italia.



Secondo quanto raccontato dai due turisti al programma di attualità australiano A Current Affair, la tragedia è iniziata quando una passeggera, dopo essersi alzata per andare al bagno, è crollata improvvisamente a terra, colpita da un malore, all’altezza della fila dove erano seduti Mitchell e Jennifer. Nonostante l’immediato intervento del personale di bordo, per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta durante il volo. Il personale di volo, dopo aver tentato di soccorrerla, ha coperto il corpo con delle coperte e, sorprendentemente, non ha preso alcuna misura per spostare la coppia di turisti, che ha continuato il viaggio accanto al cadavere per le ore restanti.

"È stato straziante assistere alla scena", ha dichiarato l’uomo che ha espresso il suo incredulità per non essere stato spostato in un altro posto, nonostante ci fossero poltrone libere a bordo. La coppia ha anche raccontato che il personale aveva inizialmente cercato di trasferire il corpo nella classe business, ma a causa delle dimensioni della donna non è stato possibile spostarlo. La decisione finale è stata quella di far scalare Mitchell e di sistemare la passeggera deceduta nel posto dove lui stava seduto. Ora, dopo l’incidente, la coppia è arrivata sono in Italia, dove sta cercando di riprendersi dal trauma vissuto e di godersi la vacanza che avevano tanto atteso.



In risposta a quanto accaduto, un portavoce della compagnia aerea ha espresso le condoglianze alla famiglia della donna deceduta e ha scusato la compagnia per l’inconveniente. "I nostri pensieri vanno alla famiglia del passeggero purtroppo scomparso a bordo del nostro volo", ha dichiarato. "Ci scusiamo per ogni inconveniente o dolore che questo incidente possa aver causato."