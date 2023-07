TREVISO - Volley, fortissimamente volley, e Volley Piave sugli scudi e alla ribalta nazionale! Gli alfieri della pallavolo tricolore del CSI, ossia i 400 finalisti qualificatisi con le loro trenta squadre, si incontrano in questo fine settimana nella terra emiliana dei motori e della ceramica - a Sassuolo, Formigine, Fiorano Modenese e Maranello - dove fino al 16 luglio sono programmate le 4 finali scudetto che andranno ad eleggere i migliori sestetti italiani nelle categorie Open maschile, Open femminile, Open misto e Top Junior femminile. Saranno 21 gli arbitri a fischiare i punti decisivi della stagione 2022/2023: una terna per ognuno degli 8 impianti di gioco dove si disputeranno i Campionati Nazionali della pallavolo del Centro Sportivo Italiano, grazie al patrocinio, al contributo e al supporto organizzativo della Regione Emila-Romagna, dell’APT Emilia- Romagna, dei Comuni di Fiorano Modenese e di Formigine, della Città di Maranello e della Città di Sassuolo.

Saranno tredici le regioni a sfilare lungo la via Emilia, rappresentate dalle 30 squadre qualificatesi per le finali. Nella corsa al titolo concorrono 22 città, ossia 22 Comitati territoriali, di 13 regioni, tra cui il Veneto. Come detto all’inizio, un posto di assoluta protagonista in questa grande sfida nazionale dell’Open femminile occupa la squadra CSI della Volley Piave, composta da "vecchie glorie" - meglio giovani atlete, di età compresa tra i 23 e i 35 anni - che da giovanissime giocavano nelle società sportive pallavolistiche del Quartier del Piave. Dopo il periodo covid hanno deciso di creare un nuovo team, grazie al supporto della società Volley Piave alla quale sono affiliate, e hanno partecipato nella stagione 2022/2023 al campionato Open femminile, indetto dal CSI (Centro Sportivo Italiano).

La squadra portacolori della società con sede a Farra di Soligo, ma con atlete di tutto il vasto territorio dell’Alta Marca trevigiana, si è classificata al primo posto del campionato invernale. Questo piazzamento ha consentito alla Volley Piave di accedere alle fasi regionali, nelle quali ha vinto prima la semifinale regionale il 20 maggio scorso a Sernaglia della Battaglia contro le All Stars Gazzolo di Verona, e poi la finale regionale l'11 giugno a Castel d'Azzano (Verona) contro la Polisportiva Preganziol, sconfiggendo le temibili avversarie per 3 a 1 e consacrandosi quindi campionessa regionale. Ora i riflettori sono accesi in queste ore sulla grande disfida delle finali nazionali Open femminile CSI, nella quale la Volley Piave, campionessa regionale del Veneto, è impegnata per ottenere il massimo risultato con le atlete Brescancin Federica, Brun Donata, Della Colletta Federica, Gobbato Angela, Infanti Marta, Iseppon Julie, Lava Jessica, Mariotto Anita, Marsura Angela, Melis Lisa, Meneghin Anna, Reddavide Aura, Ros Giulia, Stella Federica, Targa Asia e Trinca Veronica, allenate dal bravo Marco Gemin. “Ringraziamo di cuore la società Volley Piave per averci dato la possibilità di utilizzare spazi palestra per gli allenamenti e per averci accompagnate in questa esperienza - affermano all’unisono le neo campionesse venete CSI, protagoniste delle finali nazionali modenesi - e siamo tanto riconoscenti all’allenatore Marco Gemin per l'impegno, la dedizione e la pazienza dimostrate”. “Siamo felicissimi per questo traguardo nazionale delle nostre atlete, un risultato straordinario che ci riempie di legittimo orgoglio - dichiara il presidente Volley Piave, Ino Gerlin, che accompagna la squadra e tifa in diretta in questi giorni a Sassuolo insieme ai consiglieri Donata Brun, pure giocatrice, e Mario Mantese - a coronamento di una stagione davvero importante e felice per tanti successi sportivi della nostra società”. La formula delle giornate tricolori CSI è già definita: da giovedì a sabato mattina gironi di qualificazione per le 12 squadre del misto, le 8 del femminile e le 6 del maschile. Quindi semifinali e finali, al meglio dei tre set su cinque , in programma le prime nel pomeriggio di sabato 15 luglio, quindi le finali, tutte domenica mattina 16 luglio.