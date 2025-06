Volkswagen conferma 20mila tagli entro il 2030

GERMANIA - Volkswagen ha ufficializzato oggi di aver già concordato circa 20mila uscite volontarie entro il 2030, più della metà dei 35mila tagli previsti in Germania entro il 2035 nell’ambito di un piano di ristrutturazione volto a migliorare la redditività. Lo ha annunciato il responsabile del personale Gunnar Kilian durante un incontro aziendale a Wolfsburg, sottolineando che queste uscite avverranno principalmente tramite pensionamenti anticipati e indennità di fine rapporto, escludendo licenziamenti per motivi operativi.



Il piano, frutto di un accordo tra dirigenti e sindacati siglato a dicembre, coinvolge una forza lavoro totale di circa 130mila dipendenti in Germania. Kilian ha evidenziato come le prime misure della “Volkswagen del futuro” stiano prendendo forma, con progressi tangibili nella riduzione dei costi di produzione soprattutto nello stabilimento di Wolfsburg, e un’accelerazione della trasformazione aziendale nelle sei sedi tedesche.



Nonostante i risultati positivi, il responsabile finanziario David Powels ha ricordato che “c’è ancora molto lavoro da fare” per assicurare che Volkswagen, la più grande casa automobilistica europea, resti competitiva e pronta ad affrontare le sfide del mercato entro il 2029.

La ristrutturazione prevede inoltre una revisione degli assetti produttivi e organizzativi, con l’obiettivo di ottimizzare la capacità e contenere i costi in un contesto di crescente concorrenza, in particolare da parte dei produttori asiatici.



Volkswagen conferma così una strategia di trasformazione profonda, basata su accordi sociali e uscite volontarie, per affrontare un mercato in evoluzione e garantire la sostenibilità a lungo termine del gruppo.