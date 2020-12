Vola dal 14esimo piano in mutande, giallo sulla morte di uno scienziato che lavorava al vaccino

Un importate scienziato russo che stava lavorando a un vaccino contro il Covid-19 è stato trovato morto con una ferita da taglio dopo essere precipitato dal 14esimo piano a San Pietroburgo. Secondo quanto riferisce il quotidiano russo Moskovsky Komsomolets, Alexander "Sasha" Kagansky, 45 anni, è precipitato dalla finestra del suo appartamento a Zamshin Street. Al momento del ritrovamento indossava solo degli slip, ha fatto sapere la polizia, confermando che all'uomo è stata inferta anche una coltellata.

Secondo le forze dell'ordine, che stanno trattando la vicenda come omicidio, ci sarebbe stata una colluttazione prima della caduta e un uomo di 45 anni è stato interrogato come potenziale sospetto, ha detto e2news.com. Kagansky, meglio conosciuto per il suo lavoro sulla ricerca sul cancro, era un assistente professore a Vladivostok e aveva lavorato per 13 anni a Edimburgo, in Scozia, fino al 2017. Di recente ha lavorato come direttore del Centro di medicina genomica e rigenerativa presso l'Università Federale dell'Estremo Oriente russo e attualmente si stava occupando dello sviluppo di un vaccino contro il coronavirus, ha detto e2news.