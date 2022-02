Vogliono entrare nel museo, bloccati perché senza green pass

TRIESTE - Provano ad entrare nel museo senza green pass, ma vengono respinti dagli addetti alla sicurezza. Sul posto anche le forze dell’ordine.

L’episodio è accaduto sabato pomeriggio verso le 17 al Museo Revoltella di via Diaz a Trieste. In queste settimane è in corso la mostra “Monet e gli Impressionisti in Normandia”.



Una cinquantina di persone hanno cercato di entrare, senza successo, all’interno del Museo senza esibire il certificato alla biglietteria. Sono stati respinti dagli addetti alla sicurezza e dagli agenti della Polizia Locale.

A seguire, il gruppo ha contestato Governo, Forze dell’Ordine e anche i presenti che, dotati di Green Pass, sono entrati regolarmente all’esposizione.

Poi il gruppo si è spostato in centro ed è stato esibito uno striscione in solidarietà a un consigliere comunale finito ai domiciliari in seguito a un parapiglia avvenuto qualche giorno fa.