"Voglio vaccinarmi": via libera del tribunale alla richiesta dell'adolescente

ROVIGO - Voleva essere vaccinato, il padre era d’accordo, ma la madre No Vax si era opposta e la questione è finita davanti al giudice.

E il tribunale di Rovigo ha deliberato che il ragazzino di 14 anni potrà ricevere la prima dose del vaccino contro il Covid e altri due vaccini obbligatori che la madre No vax non gli aveva fatto somministrare.



A rivolgersi ai giudici è stato il padre del bambino, divorziato dalla donna. Il decreto sarebbe il primo emesso in Veneto dopo altri casi in Italia.

Nella sentenza il collegio dei giudici ritiene che il rifiuto alla vaccinazione anti-Covid del figlio «non trovi ragionevole giustificazione alla luce della documentazione prodotta e dell’interesse del minore a beneficiare della copertura vaccinale».



E così il padre ha potuto firmare il modulo di consenso alla vaccinazione senza necessità della controfirma della donna. Lunedì scorso il ragazzino ha ricevuto la prima dose nel centro vaccinale di Adria.