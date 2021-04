"Vogliamo attenzione": lo sport del Veneto in piazza

VENEZIA - Lo sport del Veneto scende in piazza per chiedere attenzione e aiuto concreto per poter uscire dalla crisi che l'ha investito a causa dell'emergenza Covid.



Sabato 8 maggio, alle ore 11, nelle principali piazze dei sette capoluoghi di provincia, Coni Veneto, Cip Veneto e i rappresentanti dello sport veneto - in primis quelli dello sport di base - daranno luogo ad un presidio (statico, pacifico e nel rispetto delle norme Covid vigenti) con il quale evidenziare le difficoltà in cui versa tutto il comparto dilettantistico.



Difficoltà non solo economiche (affitti, luce, acqua, gas, sanificazioni…) e di minori introiti da parte degli sponsor ma anche crisi di carattere sociale e psicologico che sta colpendo i nostri ragazzi.



Crisi che si manifesta in un calo di adesioni, sintomo di abbandono precoce.