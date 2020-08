Vittorio, il vento abbatte alberi e porta via la copertura dell'Atm

VITTORIO VENETO – L’ondata di maltempo dalle 18 di sabato si è accanita sulla città soprattutto con vento e pioggia. E la zona più colpita è quella del Centro. Il bilancio dei danni è in continua evoluzione.

«Abbiamo diversi alberi che sono caduti lungo il viale Vittorio Emanuele II – fa il punto il sindaco Antonio Miatto -, fortunatamente senza causare grossi danni. Sempre in viale Vittorio Emanuele II il vento ha divelto parte del tetto dell’Atm dove si trova il deposito degli autobus. A Ceneda, in via Cosmo, un pezzo dell’impalcatura di un cantiere è caduto».

L’assessore Bruno Fasan nel tardo pomeriggio ha eseguito un sopralluogo in Centro. «Un grosso ippocastano centenario dei nostri giardini (in foto sopra) è stato tranciato a metà dal vento e fortuna ha voluto che sia caduto lato giardini e non verso la strada sopra le auto. A pochi metri – racconta Fasan – davanti alla stazione dei treni di viale Trento e Trieste il vento ha portato delle lamiere (in foto sotto) che non è chiaro da dove provengano».

In più zone della città, inoltre, si sono registrati blackout elettrici e cali di tensione. In tre ore, sono caduti circa 40 millimetri di pioggia.