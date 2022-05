Vittorio Veneto, Zoppas Industries protagonista di "Space Walks" su Rai 4

VITTORIO VENETO - Zoppas Industries sarà protagonista del programma dedicato allo spazio e alla space economy "Space Walks", in onda lunedì 30 maggio in seconda serata su Rai 4. Nella puntata saranno raccontate le eccellenze dell'azienda con sede a Vittorio Veneto, che da molti anni sta contribuendo all’innovazione di molte tecnologie spaziali. A raccontare i progetti in cui l’azienda è coinvolta Gianfranco Zoppas, Group Chairman, e Federico Zoppas, Heating Element Technologies General Manager, che racconteranno come si sono sviluppati i primi progetti per l’aerospazio e come oggi l’innovazione spaziale sia importantissima per la vita dell’uomo sulla Terra.

Zoppas Industries è da trent'anni fornitore qualificato dell'European Space Agency (ESA) per i riscaldatori (flex heaters) utilizzati nel bilanciamento termico (Thermal Control System) dei satelliti, veicoli spaziali, moduli pressurizzati e antenne di terra. Il controllo termico è essenziale per garantire le prestazioni ottimali ed il successo della missione in quanto ha la funzione di mantenere la componentistica entro intervalli di temperatura accettabili, bilanciando l'effetto dell'ambiente esterno che può variare moltissimo a seconda che il satellite o il veicolo spaziale sia esposto allo spazio profondo o a flussi solari o planetari. L'azienda detiene importanti quote del mercato spaziale europeo, indiano e giapponese in qualità di primo fornitore dei principali “prime contractors” nella produzione di satelliti, veicoli e moduli spaziali. OT