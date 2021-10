Vittorio Veneto, volontari ripuliscono la città: raccolti 3 quintali di rifiuti

VITTORIO VENETO - Oggetti di plastica, cartacce, bottiglie, lattine, mascherine, rottami di ogni tipo. Domenica scorsa una quarantina di cittadini ha partecipato a “Puliamo il mondo”, l’iniziativa organizzata da Legambiente: durante la giornata i volontari hanno raccolto addirittura tre quintali di rifiuti.

“Puliamo il Mondo è un appello alla socialità, all’attivismo, al senso civico e alla collaborazione, ma anche alla bellezza, che deve tornare a essere il tratto distintivo delle città e dei territori - dichiara Massimo De Nardi, esponente della sezione vittoriese di Legambiente -. E’ soprattutto un modo per fare qualcosa di concreto per l’ambiente, per noi, per i nostri territori e le future generazioni. In questi anni, nonostante tra le persone siano cresciute l’attenzione e la sensibilità per i temi ambientali, si producono ancora troppi rifiuti. Il degrado è all’ordine del giorno”.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’associazione "Pescatori Sportivi del Meschio", gli Scout, Savno e il comune di Vittorio Veneto. “Purtroppo continuiamo a notare una partecipazione scarsa, per una città di 30mila abitanti”, sottolinea De Nardi.