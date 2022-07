Vittorio Veneto, i volontari antincendio partono per la Sicilia: missione di un mese

VITTORIO VENETO - Anche quest’anno il triste copione dell’emergenza incendi sta colpendo il nostro Paese. Stamattina una squadra di volontari vittoriesi dell’Avab (Associazione Volontari Antincendi Boschivi) è partita per la Sicilia, per operare nella zona del Parco delle Madonie. Salutati dal sindaco Antonio Miatto, i volontari - con il loro mezzo dotato di modulo antincendio - si uniranno ad una colonna mobile diretta a Genova, per imbarcarsi alla volta dell’isola e raggiungere Palermo.

La missione in terra di Sicilia durerà da oggi al 17 agosto, con turni di una settimana per ogni squadra di volontari. “Per noi quello attuale è un periodo di grande impegno, perché siamo chiamati ad intervenire con i nostri mezzi anche sul fronte della siccità - spiega Giorgio Taffarel, presidente dell’Avab -. Da più di tre settimane stiamo infatti trasportando acqua potabile per rifornire con un’autobotte i bacini locali, le malghe e le abitazioni della zona di Sant’Augusta. Si tratta di un impegno quotidiano che si è aggiunto agli interventi effettuati per gli incendi nelle pinete prima di Eraclea Mare e poi di Bibione, dove la scorsa settimana siamo intervenuti per alcuni giorni. Voglio quindi ringraziare tutti i volontari per il loro impegno”.