Vittorio Veneto, la vita di Alessandra: farmacista, modella e batterista

Foto di Roberto Munizzi

VITTORIO VENETO - Farmacista, personal trainer, modella e batterista. Nella vita di Alessandra Pessa, 33enne di Vittorio Veneto, ci sono diverse attività e tante passioni. Nel 2013 si è laureata in farmacia presso l’Università di Padova, e da allora lavora nella farmacia di famiglia a Fregona. Il lavoro di farmacista, però, rappresenta solo una parte del suo mondo.

Tra una decina di giorni Alessandra parteciperà infatti alla finale di “The Band”, il talent show condotto da Carlo Conti. Lei è la batterista delle Living Dolls, rock band femminile che suona in tutto il nord Italia.

Foto di Andrea Pellizzer

Quando hai iniziato con la musica?

Ho iniziato a suonare la batteria in età adolescenziale, è assolutamente il mio strumento. Suono dal vivo dal 2010. Mi esibisco soprattutto in Veneto e in Friuli, ma ho suonato anche in varie zone del nord Italia.

Tra una decina di giorni parteciperai alla finale di The Band. Come ti senti?

Manca poco alla finale, siamo cariche. The Band è stata un’esperienza molto forte per tutte. Vedremo che cosa succederà…

Foto Reflexbook

L’altro tuo “lato” riguarda il fitness e il modeling. Le foto sono parte di un progetto o sono solo una passione?

Ho frequentato diversi corsi di formazione per diventare istruttrice di sala attrezzi e personal trainer. Attualmente collaboro con alcune palestre del Vittoriese. Lo sport per me è vita, sono contenta di averne fatto un secondo lavoro. Per un periodo ho praticato anche il powerlifting, ma purtroppo nel 2021 mi sono infortunata al ginocchio prima di una competizione. La passione per la fotografia è nata invece un po’ per caso: il primo fotografo mi ha contattato nel 2015, poi hanno iniziato a chiedermi sempre più collaborazioni, principalmente per servizi fotografici, workshop e masterclass di fotografia.

Sui social hai migliaia di follower. Come sei nella vita di tutti i giorni?

Nel complesso sono persona molto attiva. Mi piace tenermi impegnata, anche se con l'età che avanza la stanchezza inizia a farsi sentire. Ovviamente scherzo. Ad ogni modo sono una persona molto semplice, con un carattere tranquillo.

Foto di Gianluca Moretto